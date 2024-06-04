Италия — Турция: прогноз Виктора Гусева на товарищеский матч в Болонье

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Италия — Турция.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.10.

«Сборные Италии и Турции проведут между собой товарищеский матч, который состоится 4 июня в Болонье. До начала финального турнира чемпионата Европы итальянцы ещё сыграют на своём поле с Боснией и Герцеговиной (9 июня), а турки 10 июня в гостях встретятся с поляками.

Друг с другом команды встречались 12 раз. Последний раз Италия выиграла товарищеский матч в гостях — 3:2 — в марте 2022 года. В рамках финальных турниров Евро — в 2000-м (2:1) и в 2021-м (3:0) — оба раза победила «Скуадра адзурра», во втором случае в итоге взявшая главный трофей турнира.

Последний раз команда Лучано Спаллетти собиралась в марте нынешнего года и выиграла два товарищеских матча — у Венесуэлы (2:1) и Эквадора (2:0). Турецкая сборная, которой руководит знаменитый в прошлом итальянский нападающий Винченцо Монтелла, тогда же потерпела два поражения — от Венгрии (0:1) и Австрии (1:6).

Италия, до последнего ведя в отборочной группе спор со сборной Украины, в итоге всё же заняла второе место после Англии. Но чемпионы Европы вслед за ЧМ-2022 вполне могли не попасть и на Евро.

Турция квалифицировалась с итогового первого места, оставив на втором команду Хорватии. Именно матчем с Хорватией завершат предварительный этап финальный турнир в Германии итальянцы. А начнут 15 июня в Дортмунде с Албанией. В этой же четвёрке – Испания, многие считают именно её «группой смерти». Турция тоже в Дортмунде 18 июня сыграет с Грузией, а потом – с Португалией и Чехией.

Итальянская оборона сейчас не так крепка, как прежде. Команда пропускала в пяти из шести матчей отборочного турнира. Хотя в трёх последних играх дважды сохраняла ворота сухими. У молодой турецкой команды хорошая атака: в последних 20 играх она не забивала лишь дважды. Но в четырёх выездных подряд было не больше одного гола. И нельзя не сделать скидку на вероятную осторожность в гостях, а что касается уже обеих команд — на нежелание раскрывать карты перед Евро и лишиться игроков из-за травм. Да и сами футболисты должны быть аккуратны — даже при том, что для некоторых место в составе ещё не гарантировано и надо активно проявлять себя», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».