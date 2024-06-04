Италия — Турция: во сколько начало товарищеского матча, ставки и коэффициенты

4 июня состоится товарищеский матч Италия — Турция. Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу итальянцев можно с коэффициентом 1.59. Успех турок оценивается в 5.35. На ничью дают коэффициент 4.20.

Букмекеры считают, что игра Италия — Турция получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.09. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.78.

Сборные Италии и Турции находятся в процессе подготовки к стартующему в ближайшее время в Германии чемпионату Европы. Пока главные тренеры оценивают физические кондиции своих подопечных и стараются вывести их на пик формы к старту турнира.

Наставник «Скуадра адзурра» уже успел объявить предварительный список игроков, приглашённых на сборы. Особых сенсаций нет, стоит лишь отметить, что из-за травмы сбор покинул защитник «Интера» Франческо Ачерби. Лучано Спаллетти довольно быстро определился с заменой и вызвал лидера обороны «Ювентуса» Федерико Гатти.

В отборочном турнире Евро-2024 Италия выступила нестабильно. Некоторые неудачные результаты, например, поражение в матче с Англией (1:3) и ничью с Северной Македонией (1:1), легко объяснить сменой тренера. Турнир итальянцы начинали под руководством Роберто Манчини, а затем его сменил Лучано Спаллетти. Перестановки негативно сказались на игре сборной и усложнили задачу.

Сборная Турции под руководством Винченцо Монтеллы прогрессирует и вышла на высокий уровень, что помогло команде великолепно провести квалификацию Евро-2024. Она заняла первое место в группе, набрав 17 очков. Учитывая уровень соперников, среди которых были Хорватия и Уэльс, подобный результат стоит признать успешным.

Пока нет информации, какие стартовые составы выпустят на поле главные тренеры. Идёт подготовка к важнейшему турниру, поэтому вполне вероятны проверка кандидатов и отработка новых связок.