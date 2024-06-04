Португалия — Финляндия: ставка Александра Мостового на товарищеский матч 4 июня

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на товарищеский матч Португалия — Финляндия.

Ставка: победа Португалии с форой (-2) за 1.92.

«Португалия и Финляндия проведут товарищеский матч. Конечно, уровень соперников слишком разный. Даже несмотря на то, что эта игра никакого значения не имеет, с фаворитом тут всё равно всё ясно.

Португалия показала доминирующее выступление в квалификации Евро-2024. 10 побед в 10 турах, 36 забитых голов и всего два пропущенных. С другой стороны, из действительно сложных соперников у команды были только Словакия и Исландия. И то неожиданно хорошо выступил Люксембург, финишировав выше исландцев. Само собой, в подобной группе португальцы не имели права даже на одно поражение.

Как обычно, к чемпионату Европы сборная подходит в статусе одного из фаворитов. Само собой, в строю Роналду – главная звезда команды. После не самого удачного сезона в Саудовской Аравии Криштиану наверняка намерен пройти далеко в плей-офф турнира. Благо, у него достаточно помощников мирового класса имеется в составе.

Финляндия же почти сумела попасть в финальный этап Евро-2024. В группе она финишировала третьей, всего на два очка уступив Словакии и Дании. В стыковых матчах финны в полуфинале играли с Уэльсом и сразу же вылетели – 1:4. Так что сенсации для этой сборной не произошло.

Да, тут по всем параметрам Португалия сильнее. Единственное, что может помочь Финляндии, – усталость основных игроков сборной. Клубный сезон только-только завершился. Но даже не в самом свежем состоянии португальцы способны переиграть финнов. Они будут сконцентрированы перед Евро-2024», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».