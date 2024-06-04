Португалия — Финляндия: прогноз «Чемпионата» на контрольный матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Португалия — Финляндия.

Ставка: победа Португалии с форой (-2) за 1.86.

В последней товарищеской встрече сборная Португалии на выезде уступила Словении со счётом 0:2. Криштиану Роналду провёл на поле 90 минут. Запомнился нанесённый им хороший удар со штрафного, но опытного Яна Облака переиграть не получилось. Голкипер был начеку.

Поражение стало первым для «команды избранных» под руководством Роберто Мартинеса. До этого она выиграла 11 встреч кряду с общим счётом 41:4. Роналду за этот период времени записал на свой счёт 10 голов и одну результативную передачу. Он быстро нашёл общий язык с испанским специалистом.

Подопечные Маркку Канервы не сумели квалифицироваться на Евро-2024. В полуфинале отборочного турнира они с разгромным счётом уступили Уэльсу (1:4). Временами «филинам» не хватает надёжности в обороне. Обостряется проблема во встречах с сильными соперниками и на выезде.

При Роберто Мартинесе с результативностью у португальцев полный порядок. Нужно забыть результат встречи со Словенией, сделать выводы из поражения и исправиться. Дома «команда избранных» должна уверенно победить финнов. Во встречах с сильными соперниками в гостях «филины» пропускают часто и много.