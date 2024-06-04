Португалия — Финляндия: когда товарищеский матч, кто фаворит, какие прогнозы

4 июня состоится товарищеский матч Португалия — Финляндия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу португальцев можно с коэффициентом 1.18. Успех финнов оценён в 18.0. Ставки на ничью принимаются за 6.90.

Аналитики уверены, что матч Португалия — Финляндия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.07. Поставить на «обе забьют» можно за 2.20.

В последней товарищеской встрече сборная Португалии на выезде уступила Словении со счётом 0:2. Криштиану Роналду провёл на поле 90 минут. Запомнился нанесённый им хороший удар со штрафного, но опытного Яна Облака переиграть не получилось. Голкипер был начеку.

Подопечные Маркку Канервы не сумели квалифицироваться на Евро-2024. В полуфинале отборочного турнира они с разгромным счётом уступили Уэльсу (1:4). Временами «филинам» не хватает надёжности в обороне. Обостряется проблема во встречах с сильными соперниками и на выезде.