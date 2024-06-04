Австрия — Сербия: прогноз «Чемпионата» на контрольную игру 4 июня

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на товарищеский матч Австрия — Сербия.

Ставка: Австрия не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 2.62.

Ральф Рангник возглавил сборную Австрии летом 2022 года и с тех пор добился неплохих результатов. Главный тренер поставил команде атакующую игру, но при этом довольно надёжно действует и оборона. Поступательное движение вверх у австрийцев налицо — они проиграли всего один матч из последних 14 во всех турнирах.

В квалификации Евро-2024 подопечные Рангника сыграли отлично. Они заняли второе место в группе, набрав 19 очков. Долгое время австрийцы на равных конкурировали с Бельгией, но поражение в очном матче со счётом 2:3 лишило их шансов на первую строчку.

Сербия также выполнила задачу и успешно прошла квалификацию Евро-2024. Только подопечные Драгана Стойковича играли нестабильно, поэтому лишь победа в матче с прямым конкурентом Черногорией (3:1) позволила сербам вздохнуть с облегчением. Отлично проявил себя нападающий Александр Митрович. Форвард «Аль-Хиляля» забил в отборочном турнире пять мячей и сделал один голевой пас.

Австрия в последних домашних встречах доминирует и много времени проводит в атаке. Соперник вынужден постоянно находиться под давлением, а оборона Сербии в последнее время допускает ошибки. За примером далеко ходить не нужно — всё показало разгромное поражение в недавнем матче со сборной России (0:4). Поэтому рекомендуем ставку на то, что подопечные Ральфа Рангника не проиграют, а тотал будет больше 2.5 мяча.