Австрия — Сербия: когда товарищеский матч, где пройдёт, ставки и коэффициенты

Товарищеская встреча Австрия — Сербия начнётся 4 июня в Вене на стадионе «Эрнст Хаппель». Стартовый свисток раздастся в 21:45 мск.

Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу австрийцев можно с коэффициентом 2.06. Успех сербов оценивается в 3.38. На ничью дают коэффициент 3.48.

Букмекеры считают, что игра Австрия — Сербия не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.72.

Ральф Рангник возглавил сборную Австрии летом 2022 года и с тех пор добился неплохих результатов. Главный тренер поставил команде атакующую игру, но при этом довольно надёжно действует и оборона. Поступательное движение вверх у австрийцев налицо — они проиграли всего один матч из последних 14 во всех турнирах.

Сербия также выполнила задачу и успешно прошла квалификацию Евро-2024. Только подопечные Драгана Стойковича играли нестабильно, поэтому лишь победа в матче с прямым конкурентом Черногорией (3:1) позволила сербам вздохнуть с облегчением. Отлично проявил себя нападающий Александр Митрович. Форвард «Аль-Хиляля» забил в отборочном турнире пять мячей и сделал один голевой пас.

Австрийцы заметно прибавили и выиграли три последних матча — у Германии (2:0), Словакии (2:0) и Турции (6:1). В интервью подопечные Ральфа Рангника говорили, что хотят проявить себя в домашней игре перед стартом Евро-2024. Весьма вероятно, что они будут придерживаться привычной атакующей схемы, которая приносит результат.