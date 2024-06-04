Словения — Армения: прогноз «Чемпионата» на игру 4 июня

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Словения — Армения.

Ставка: победа Словении и тотал меньше 3.5 мяча за 2.13.

Словения с давних времён считается крепкой сборной, но последние несколько лет она в особенности хороша. «Парни» непринуждённо добыли путёвку в финальный раунд Евро-2024. В квалификации они потеряли очки только во встречах с Финляндией (0:2) и Данией (1:1 и 1:2).

Сборная Армении не может похвастаться той же успешностью, что Словения. Она не сумела добыть путёвку в финальный раунд Евро-2024, хотя начали квалификацию подопечные Александра Петракова весьма ярко. Обидное поражение и ничья с Турцией (1:2 и 1:1), а также победы во встречах с Уэльсом (4:2) и Латвией (2:1), согласитесь, неплохой старт.

После этого у Армении наступил творческий кризис. Отчасти связан он с тем, что у выступающих в РПЛ футболистов закончилось воодушевление от вызова в национальную команду. Эдуард Сперцян, Наир Тикнизян и Иву Угочукву перестали радовать результативностью.

С полузащитником «Ростова» Хореном Байрамяном у Петракова вообще произошёл конфликт. Тренера возмутило то, что футболист покинул расположение сборной из-за недомогания, а через три для после этого провёл полный матч в чемпионате России.

Словенцы демонстрируют более качественный футбол, чем армяне. Они стабильно добывают хорошие результаты и смотрятся как единый механизм. Безвыигрышная серия подопечных Петракова насчитывает уже восемь матчей кряду. У них большие проблемы с завершением и настроем. Если так будет и дальше, украинский специалист может лишиться работы.