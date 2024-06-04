Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Словения — Армения: прогноз «Чемпионата» на игру 4 июня

Словения — Армения: прогноз «Чемпионата» на игру 4 июня
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Словения — Армения.

Ставка: победа Словении и тотал меньше 3.5 мяча за 2.13.

Словения с давних времён считается крепкой сборной, но последние несколько лет она в особенности хороша. «Парни» непринуждённо добыли путёвку в финальный раунд Евро-2024. В квалификации они потеряли очки только во встречах с Финляндией (0:2) и Данией (1:1 и 1:2).

Материалы по теме
Группа, за которой ты точно будешь следить на Евро-2024
Группа, за которой ты точно будешь следить на Евро-2024

Сборная Армении не может похвастаться той же успешностью, что Словения. Она не сумела добыть путёвку в финальный раунд Евро-2024, хотя начали квалификацию подопечные Александра Петракова весьма ярко. Обидное поражение и ничья с Турцией (1:2 и 1:1), а также победы во встречах с Уэльсом (4:2) и Латвией (2:1), согласитесь, неплохой старт.

После этого у Армении наступил творческий кризис. Отчасти связан он с тем, что у выступающих в РПЛ футболистов закончилось воодушевление от вызова в национальную команду. Эдуард Сперцян, Наир Тикнизян и Иву Угочукву перестали радовать результативностью.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
04 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Словения
Не начался
Армения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

С полузащитником «Ростова» Хореном Байрамяном у Петракова вообще произошёл конфликт. Тренера возмутило то, что футболист покинул расположение сборной из-за недомогания, а через три для после этого провёл полный матч в чемпионате России.

Словенцы демонстрируют более качественный футбол, чем армяне. Они стабильно добывают хорошие результаты и смотрятся как единый механизм. Безвыигрышная серия подопечных Петракова насчитывает уже восемь матчей кряду. У них большие проблемы с завершением и настроем. Если так будет и дальше, украинский специалист может лишиться работы.

Материалы по теме
Словения — Армения. Петраков теряет управление
Словения — Армения. Петраков теряет управление
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android