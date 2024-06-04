Эксперты назвали шансы Мирры Андреевой выиграть «Ролан Гаррос»

На Открытом чемпионате Франции по теннису пришла пора четвертьфиналов. В одиночном разряде единственная, кто смог добраться до этой стадии из россиян, — 17-летняя Мирра Андреева. Аналитики оценили шансы юной теннисистки выиграть «Ролан Гаррос».

Поставить на то, что Андреева сможет завоевать свой первый титул на турнире «Большого шлема», можно с коэффициентом 23.00. Это примерно 4% вероятности.

Главным фаворитом эксперты считают первую ракетку мира Игу Свёнтек из Польши, на её победу можно поставить за 1.50. В числе главных фаворитов также Арина Соколенко из Беларуси (коэффициент 4.30), Елена Рыбакина, представляющая Казахстан (7.00), и Кори Гауфф из США (10.00).

Андреева в четвертьфинале сыграет с Соболенко. Для россиянки это первый четвертьфинал на турнире «Большого шлема».