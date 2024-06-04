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Букмекеры назвали шансы Мирры Андреевой выйти в полуфинал «Ролан Гаррос»

Букмекеры назвали шансы Мирры Андреевой выйти в полуфинал «Ролан Гаррос»
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5 июня Мирра Андреева и Арина Соболенко сыграют в матче 1/4 финала «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде.

Эксперты уже сделали прогноз, они отдают явное предпочтение теннисистке из Беларуси: поставить на победу Арины Соболенко можно с коэффициентом 1.26. Это примерно 77% вероятности.

Успех Мирры Андреевой оценивается в 4.30, что составляет около 23% вероятности.

Тотал больше 19.5 гейма идёт за 1.69, а тотал меньше 19.5 гейма — за 2.22. Заключить пари на то, что россиянка выиграет со счётом 2:0 по сетам, можно за 6.50. Победа Андреевой по сетам 2:1 идёт за 8.00.

Победа Соболенко в двух партиях идёт за 1.75, коэффициент на успех теннисистки из Беларуси по итогам трёх сетов составляет 3.60.

На победу Андреевой с форой (+4.5 гейма) выставлен коэффициент 2.12.

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