Мирра Андреева — Арина Соболенко: букмекеры назвали фаворита 1/4 финала «Ролан Гаррос»

5 июня Мирра Андреева и Арина Соболенко встретятся в четвертьфинале «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде.

Мирра осталась единственной представительницей России на «Ролан Гаррос». Выход в четвертьфинал ТБШ стал первым в карьере 17-летней теннисистки.

Букмекеры практически не сомневаются в успехе теннисистки из Беларуси: поставить на победу Арины Соболенко можно с коэффициентом 1.26. Это примерно 77% вероятности.

Победа Мирры Андреевой оценивается в 4.30, что составляет около 23% вероятности.

Тотал больше 19.5 гейма идёт за 1.69, а тотал меньше 19.5 гейма — за 2.22.

Наиболее вероятный исход — победа Соболенко в двух партиях (1.75), коэффициент на успех теннисистки из Беларуси по итогам трёх сетов составляет 3.60.