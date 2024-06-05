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Бельгия — Черногория: эксперты оценили шансы команды Тедеско

Бельгия — Черногория: эксперты оценили шансы команды Тедеско
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5 июня на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе состоится товарищеский матч Бельгия — Черногория. Начало игры — в 21:30 мск.

Главным тренером сборной Бельгии является Доменико Тедеско, который с 2019 по 2021 год был наставником московского «Спартака».

Букмекеры не сомневаются в успехе хозяев поля: поставить на победу бельгийцев можно с коэффициентом 1.36. Это примерно 74% вероятности. Успех черногорцев оценён в 12.00 (8%). Ставки на ничью принимаются за 5.50 (18%).

Аналитики уверены, что игра окажется результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол в исполнении Черногории доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.

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