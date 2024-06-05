Испания — Андорра: прогноз и коэффициенты букмекеров

5 июня в Бадахосе состоится товарищеский матч Испания — Андорра. Начало запланировано на 22:30 мск.

Эксперты не сомневаются в хозяевах: поставить на победу испанцев можно с коэффициентом 1.01. Это примерно 96% вероятности. Успех андоррцев оценивается в 91.0 (1%). На ничью дают коэффициент 30.0 (3%).

Букмекеры считают, что игра Испания — Андорра получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 5.00. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 5.00.

Ставки на победу сборной Испании с форой (-3.5 мяча) предлагаются с коэффициентом 1.58. Ставки на гол сборной Испании к исходу 10-й минуты принимаются с коэффициентом 2.50.

Заключить пари на волевую победу Испании предлагают за 11.5.