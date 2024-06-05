Эксперты оценили шансы сборной Люксембурга не проиграть Франции

5 июня на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» в Метце состоится товарищеский матч Франция — Люксембург. Начало игры — в 22:00 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу французов можно с коэффициентом 1.03. Это примерно 95% вероятности. Успех люксембуржцев оценён в 85.5 (1%). Ставки на ничью принимаются за 22.0 (5%).

Заключить пари на то, что Люксембург не проиграет, предлагают за 13.0 (6%).

Аналитики уверены, что матч Франция — Люксембург получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. В случае, если забьют гости, сыграет коэффициент 3.50. Если не забьют — коэффициент 1.28. Поставить на «обе команды забьют» в букмекерских конторах можно за 3.70.

Ставки на победу сборной Франции с форой (-3.5 гола) принимаются с коэффициентом 2.04.