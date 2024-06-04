Букмекеры предсказали число голов Мбаппе в первом сезоне за «Реал»

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе перешёл в мадридский «Реал» на правах свободного агента. Букмекеры выставили линию на результативность нападающего в грядущем розыгрыше чемпионата Испании.

В сезоне-2023/2024 Килиан на клубном уровне забил 44 мяча во всех официальных турнирах, а также отдал семь голевых передач.

Заключить пари на то, что Килиан забьёт больше 28.5 мяча в следующем сезоне Примеры, можно с коэффициентом 1.85. В составе «ПСЖ» Мбаппе забивал больше 28 голов в Лиге 1 только в двух из семи сезонов.

Также можно поставить на то, что он отдаст больше 6.5 результативной передачи за 1.95 в сезоне-2024/2025 чемпионата Испании.

По данным Sky Sports, зарплата Килиана составит € 15 млн в год после уплаты налогов. Подписной бонус – € 50 млн, но выплаты разбиты на годы контракта.