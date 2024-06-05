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Бельгия — Черногория: прогноз «Чемпионата» на товарищеский матч

Бельгия — Черногория: прогноз «Чемпионата» на товарищеский матч
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на товарищеский матч Бельгия — Черногория.

Ставка: победа Бельгии и тотал больше 2.5 мяча за 1.95.

Доменико Тедеско — имя, которое может на века войти в историю Бельгии. С тех пор как бывший тренер «Спартака» возглавил «красных дьяволов», они не потерпели ни одного поражения. Их беспроигрышная серия насчитывает 12 матчей кряду, с учётом четырёх товарищеских встреч. Ничьих только четыре.

У сборной Черногории тоже наметился прогресс, правда, не такой стремительный, как у бельгийцев. «Храбрые соколы» неплохо проявили себя в Лиге наций и в квалификации на Евро-2024, но ни там, ни там преуспеть не сумели.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
05 июня 2024, среда. 21:30 МСК
Бельгия
Не начался
Черногория
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После непопадания в финальный раунд чемпионата Европы в Германии главным тренером сборной Черногории стал известный хорватский специалист Роберт Просинечки. Под его руководством «храбрые соколы» в контрольных встречах победили Беларусь (2:0) и Северную Македонию (1:0).

Благодаря Тедеско «красные дьяволы» подходят к Евро-2024 в качестве одного из фаворитов. Они вполне могут побороться за медали. Сборной Черногории до этого далеко. Она может забить гол-два в предстоящем матче, но зацепиться хотя бы за ничью вряд ли выйдет. Разница в уровне слишком велика. Плюс встреча состоится в Бельгии. Настрой со стороны хозяев будет правильным.

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