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Бельгия — Черногория: во сколько начало товарищеского матча, какие прогнозы

Бельгия — Черногория: во сколько начало товарищеского матча, какие прогнозы
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5 июня состоится товарищеский матч Бельгия — Черногория. Начало игры — в 21:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бельгийцев можно с коэффициентом 1.36. Успех черногорцев оценён в 9.00. Ставки на ничью принимаются за 5.00.

Аналитики уверены, что матч Бельгия — Черногория получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.

Доменико Тедеско — имя, которое может на века войти в историю Бельгии. С тех пор как бывший тренер «Спартака» возглавил «красных дьяволов», они не потерпели ни одного поражения. Их беспроигрышная серия насчитывает 12 матчей кряду, с учётом четырёх товарищеских встреч. Ничьих только четыре.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
05 июня 2024, среда. 21:30 МСК
Бельгия
Не начался
Черногория
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У сборной Черногории тоже наметился прогресс, правда, не такой стремительный, как у бельгийцев. «Храбрые соколы» неплохо проявили себя в Лиге наций и в квалификации на Евро-2024, но ни там, ни там преуспеть не сумели.

После непопадания в финальный раунд чемпионата Европы в Германии главным тренером сборной Черногории стал известный хорватский специалист Роберт Просинечки. Под его руководством «храбрые соколы» в контрольных встречах победили Беларусь (2:0) и Северную Македонию (1:0).

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