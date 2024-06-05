Франция — Люксембург: прогноз «Чемпионата» на контрольный матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на товарищеский матч Франция — Люксембург.

Ставка: победа Франции с форой (-3.5) за 1.96.

Французы прошли квалификацию на Евро-2024 очень уверенно. Они не победили только Грецию (2:2) в выездной встрече последнего тура отборочного турнира, которая уже ничего не решала. У «синих» было меньше мотивации, чем у соперника, но они всё равно выиграли по всем показателям.

К Евро-2024 «трёхцветные» подходят в качестве одного из главных претендентов на победу. Ведёт за собой к золотым медалям Килиан Мбаппе. В восьми встречах отбора на чемпионат Европы в Германии он записал на свой счёт девять голов и отдал шесть результативных передач. На клубном уровне за сезон нападающий забил 44 мяча.

Люксембург ждёт серьёзное испытание. Он считается одной из самых быстро прогрессирующих сборных, но расти ещё долго. Пройти отбор на Евро-2024 «красные львы» не сумели, хотя на групповом этапе квалификации местами смотрелись очень даже неплохо.

У люксембуржцев есть проблемы ментального характера. В полуфинале отборочного турнира на Евро-2024 они, толком ничего не показав, уступили Грузии (0:2). И это при том, что лидер «крестоносцев» Хвича Кварацхелия пропустил игру из-за перебора жёлтых карточек.

Поддержка домашних трибун поможет Франции уверенно победить Люксембург. У «красных львов» возникают очень большие проблемы во встречах с командами, уровень которых намного выше. Они очень много пропускают. Даже если Дешам выпустит второй состав, его подопечные должны выиграть крупно.