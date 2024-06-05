Франция — Люксембург: когда товарищеский матч, какие прогнозы, забьёт ли Мбаппе

5 июня состоится товарищеский матч Франция — Люксембург. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу французов можно с коэффициентом 1.01. Успех люксембуржцев оценён в 40.0. Ставки на ничью принимаются за 25.0.

Аналитики уверены, что матч Франция — Люксембург получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. В случае, если забьют гости, сыграет коэффициент 3.50. Если не забьют — коэффициент 1.28. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 3.70.

Французы прошли квалификацию на Евро-2024 очень уверенно. Они не победили только Грецию (2:2) в выездной встрече последнего тура отборочного турнира, которая уже ничего не решала. У «синих» было меньше мотивации, чем у соперника, но они всё равно выиграли по всем показателям.

К Евро-2024 «трёхцветные» подходят в качестве одного из главных претендентов на победу. Ведёт за собой к золотым медалям Килиан Мбаппе. В восьми встречах отбора на чемпионат Европы в Германии он записал на свой счёт девять голов и отдал шесть результативных передач. На клубном уровне за сезон нападающий забил 44 мяча.

В предстоящем матче Мбаппе вряд ли проведёт на поле все 90 минут. Во-первых, на него оказывают большое давление СМИ. Во-вторых, уровень соперника предрасполагает к ротации. Впрочем, планов Дидье Дешама ситуация не рушит. Тренер отметил, что у Килиана в сборной не меньше обязанностей, чем на клубном уровне. Он не собирается делать поблажек.

Люксембург ждёт серьёзное испытание. Он считается одной из самых быстро прогрессирующих сборных, но расти ещё долго. Пройти отбор на Евро-2024 «красные львы» не сумели, хотя на групповом этапе квалификации местами смотрелись очень даже неплохо.