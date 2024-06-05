Мексика — Уругвай: прогноз «Чемпионата» на товарищескую игру

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на товарищеский матч Мексика — Уругвай.

Ставка: победа Уругвая за 2.60.

Хайме Лосано старается превратить сборную Мексики в одного из претендентов на победу в Кубке Америки — 2024. Она всегда входила в число самых сильных и титулованных национальных команд Америки, но обыгрывать сильных соперников «трёхцветным» всё время что-то мешает.

То их подводит завершение, то всё портят простые ошибки и обидные пропущенные мячи. Замаскировав проблемы, Хайме Лосано привёл национальную команду к победе в Золотом кубке КОНКАКАФ. Хотя ему ещё повезло, что другие фавориты турнира выступили неудачно.

У сборной Уругвая перспективы значительно лучше, чем у «трёхцветных». Были опасения, что молодое поколение национальной команды будет не так талантливо и успешно, как предыдущее. Кем можно заменить обладающих огромным опытом и мастерством Луиса Суареса и Эдинсона Кавани?

Ответ на этот вопрос нашёл Марсело Бьелса. Смена поколений проходит безболезненно. Тренер развивает молодые таланты. Риск — его кредо. Специалист вызвал на товарищеский матч с Коста-Рикой игрока-любителя. Несмотря на такой опрометчивый шаг, уругвайцы не проиграли — 0:0.

Сборная Уругвая победила Чили (3:1), Бразилию (2:0), Аргентину (2:0) и Боливию (3:0). У неё обнаружились отличная глубина состава и масса подрастающих талантов. Если прогресс продолжится, Бьелса вполне может привести команду к успеху на Кубке Америки. Поставить на её победу в грядущем матче можно с коэффициентом 2.60.

Уругвайцы не выиграли ни одного из трёх последних товарищеских матчей. Однако уровень соперников был не так высок, и Бьелса не стеснялся экспериментировать. На встречу с мексиканцами настрой будет гораздо серьёзнее. Да и до начала розыгрыша Кубка Америки осталось мало времени. Пора заняться основательной подготовкой.