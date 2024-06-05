Мексика — Уругвай: во сколько начало товарищеского матча, кто фаворит, прогнозы

6 июня состоится товарищеский матч Мексика — Уругвай. Начало игры — в 4:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу уругвайцев можно с коэффициентом 2.60. Успех мексиканцев оценён в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.15.

Аналитики считают, что матч Мексика — Уругвай не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.84. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Хайме Лосано старается превратить сборную Мексики в одного из претендентов на победу в Кубке Америки — 2024. Она всегда входила в число самых сильных и титулованных национальных команд Америки, но обыгрывать сильных соперников «трёхцветным» всё время что-то мешает.

То их подводит завершение, то всё портят простые ошибки и обидные пропущенные мячи. Замаскировав проблемы, Хайме Лосано привёл национальную команду к победе в Золотом кубке КОНКАКАФ. Хотя ему ещё повезло, что другие фавориты турнира выступили неудачно.

У сборной Уругвая перспективы значительно лучше, чем у «трёхцветных». Были опасения, что молодое поколение национальной команды будет не так талантливо и успешно, как предыдущее. Кем можно заменить обладающих огромным опытом и мастерством Луиса Суареса и Эдинсона Кавани?

Ответ на этот вопрос нашёл Марсело Бьелса. Смена поколений проходит безболезненно. Тренер развивает молодые таланты. Риск — его кредо. Специалист вызвал на товарищеский матч с Коста-Рикой игрока-любителя. Несмотря на такой опрометчивый шаг, уругвайцы не проиграли — 0:0.

Сборная Уругвая победила Чили (3:1), Бразилию (2:0), Аргентину (2:0) и Боливию (3:0). У неё обнаружились отличная глубина состава и масса подрастающих талантов. Если прогресс продолжится, Бьелса вполне может привести команду к успеху на Кубке Америки.