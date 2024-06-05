Дания — Швеция: ставка Эльвина Керимова на контрольную игру 5 июня

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на товарищеский матч Дания — Швеция.

Ставка: обе забьют за 1.71.

«В рамках товарищеского матча сыграют сборные Дании и Швеции. Ранее датчане отобрались на Евро-2024, заняв первое место в своей отборочной группе. Но квалификация была непростой для Дании, не такой, как цикл на чемпионат мира в Катаре. Тем не менее — семь побед в 10 матчах датчане одержали. Правда, дважды проиграли, в том числе сенсационно Казахстану уступили. Но, несмотря на это, датчане все равно были фаворитами группы, в которой также были Словения, Северная Ирландия, Финляндия. На финише команда свой статус фаворита подтвердила, обыграв в том числе казахстанцев на своём поле.

Данию всё ещё тренирует Каспер Юльманн. По-прежнему сборная играет в атаку, играет зрелищно. Помните, датчане были одной из лучших команд предыдущего Евро, наверное, игравшей в самый привлекательный футбол. Да, ЧМ-2022 потом Дания провалила. Но сейчас, я думаю, от датчан тоже многого ждут — сильный состав, интересный атакующий стиль, Кристиан Эриксен по-прежнему в сборной. Дания готовится к крупному турниру.

А вот шведы никуда не отобрались. У команды сейчас кризис, смена поколений. Пока мы не видим стабильной игры шведской сборной, не видим новых звёзд. Не случайно был отправлен в отставку Янне Андерсен, который много лет сборную тренировал. С ним команда стагнировала, а потом и деградировала. Сейчас Йон-Даль Томассон тренирует сборную Швеции, датчанин, помните, участник того самого матча на Евро-2004. Если мне память не изменяет, то именно Йон-Даль в ворота шведов тогда гол забил.

Швеция отбор на Евро-2024 провалила. Она уступила своим главным конкурентам — бельгийцам и австрийцам. Австрии дважды проиграли шведы, Бельгии – один раз, а также ещё в одном матче сыграли вничью. То есть ни одной победы над конкурентами в борьбе за выход не одержала Швеция. Умудрилась она и сборной Азербайджана проиграть – 0:3. Пусть в этом матче уже ничего не решалось, тем не менее.

Да, Швеция сейчас просто готовится к следующему циклу отборочному в Лиге наций. На Евро шведы не едут. Чего можно ждать от такого матча? Я вот в товарищеских встречах обычно жду голов. И я думаю, что вполне можно на голы ставить тут.

В отборе на чемпионат Европы сборная Дании в среднем забивала около двух голов за игру, ну и пропускала в среднем один. А вот шведы забивали почти два мяча, а пропускали больше. Так что я бы взял здесь «обе забьют» с коэффициентом 1.71», — приводит слова Керимова «ВсёПроСпорт».