Мирра Андреева — Арина Соболенко: прогноз на четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч 1/4 финала «Ролан Гаррос» Мирра Андреева — Арина Соболенко.

Ставка: индивидуальный тотал Андреевой больше 8.5 гейма за 1.82.

Мирра осталась единственной представительницей России на «Ролан Гаррос». Выход в четвертьфинал ТБШ стал первым в карьере 17-летней теннисистки и показывает её стабильный прогресс и незаурядный потенциал. Она заметно прибавляет практически во всех компонентах игры и всегда уверена в своих силах.

Андреева хорошо подготовилась к турниру и набрала форму. Россиянка уже выбила из сетки довольно сильных соперниц: Эмину Бектас (6:2, 6:3), Викторию Азаренко (6:3, 3:6, 7:5), Питон Стирнс (6:2, 6:1) и Варвару Грачёву (7:5, 6:2).

В четвертьфинале Андреевой предстоит сыграть со второй ракеткой мира Ариной Соболенко. Представляющая Беларусь теннисистка поддерживает отличную форму и невероятно стабильна в результатах. Она вышла в четвертьфинал седьмого ТБШ подряд!

В матче первого круга «Ролан Гаррос» Соболенко выиграла у сестры Мирры — Эрики Андреевой (6:1, 6:2). Будет повод отомстить за сестру. Это должно прибавить мотивации россиянке.

В минувшем матче Соболенко без особых проблем обыграла американку Эмму Наварро (6:2, 6:3). Арина выполнила семь эйсов, не допустив ни одной двойной ошибки, и активно выходила к сетке, выиграв 11 из 15 розыгрышей. Белорусская теннисистка предельно сконцентрирована и рассказала в интервью, что научилась справляться с давлением на турнирах «Большого шлема».

Андреева набрала хорошую форму и добавляет в стабильности по ходу турнира. Она прекрасно понимает, как сильна Соболенко, поскольку недавно уступила ей в очном матче со счётом 1:6, 4:6 в Мадриде. Мирра поставила перед собой вполне чёткую цель — выиграть у Арины больше геймов, чем в прошлой встрече.

Учитывая её игру на «Ролан Гаррос», мы предполагаем, что россиянка выиграет минимум девять геймов. Поэтому перспективно смотрится ставка на индивидуальный тотал Андреевой больше 8.5 гейма с коэффициентом 1.82.