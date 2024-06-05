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М. Андреева — Соболенко: во сколько начало 1/4 финала «Ролан Гаррос», ставки и прогнозы

М. Андреева — Соболенко: во сколько начало 1/4 финала «Ролан Гаррос», ставки и прогнозы
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5 июня Мирра Андреева и Арина Соболенко сыграют в матче 1/4 финала «Ролан Гаррос» в Париже. Начало — не ранее 16:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение белорусской теннисистке: поставить на её победу можно с коэффициентом 1.26. Успех россиянки оценивается в 4.05.

Букмекеры предполагают, что матч Мирра Андреева — Арина Соболенко получится упорным. Тотал больше 19.5 гейма идёт за 1.69, а тотал меньше 19.5 гейма — за 2.09. Заключить пари на то, что россиянка выиграет со счётом 2:0 по сетам, можно за 6.50.

Мирра осталась единственной представительницей России на «Ролан Гаррос». Выход в четвертьфинал ТБШ стал первым в карьере 17-летней теннисистки и показывает её стабильный прогресс и незаурядный потенциал. Она заметно прибавляет практически во всех компонентах игры и всегда уверена в своих силах.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
05 июня 2024, среда. 16:45 МСК
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

В четвертьфинале Андреевой предстоит сыграть со второй ракеткой мира Ариной Соболенко. Представляющая Беларусь теннисистка поддерживает отличную форму и невероятно стабильна в результатах. Она вышла в четвертьфинал седьмого ТБШ подряд!

Андреева набрала хорошую форму и добавляет в стабильности по ходу турнира. Она прекрасно понимает, как сильна Соболенко, поскольку недавно уступила ей в очном матче со счётом 1:6, 4:6 в Мадриде. Мирра поставила перед собой вполне чёткую цель — выиграть у Арины больше геймов, чем в прошлой встрече.

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