Испания — Андорра: прогноз на контрольный матч 5 июня

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на товарищеский матч Испания — Андорра.

Ставка: тотал больше 4.5 мяча за 1.90.

Квалификацию Евро-2024 Испания прошла уверенно. Подопечные Луиса де ла Фуэнте выиграли семь из восьми матчей, набрав 21 очко. Они заняли первое место в турнирной таблице, опередив Шотландию на четыре очка. Превосходство «Красной фурии» можно оценить по 25 забитым мячам и всего пяти пропущенным голам.

Главный тренер Луис де ла Фуэнте уже определил предварительный состав на Евро-2024 из 29 игроков, но в окончательную заявку сборная Испании сможет включить только 26 футболистов. Наставник заявил в интервью, что это необходимо для минимизации рисков неожиданной травмы.

Отметим, что Луис де ла Фуэнте пригласил в сборную молодых игроков «Барселоны» — Педри, Ламина Ямала и Фермина Лопеса. Явно не хватает талантливого Гави, но из-за тяжёлой травмы он пропустил практически весь сезон и не сумел восстановиться к началу Евро-2024.

Андорра недавно приятно удивила, сыграв вничью со сборной ЮАР в минувшем товарищеском матче со счётом 1:1. Тем не менее квалификацию на Евро-2024 андоррцы завершили на последнем месте в турнирной таблице, набрав два очка.

Луис де ла Фуэнте рассказал, что планирует в матче с Андоррой проверить физические кондиции команды и попробовать новые сочетания игроков. Весьма вероятно, что испанцы будут мотивированы, поскольку ещё не определена окончательная заявка на Евро-2024 и есть последний шанс произвести впечатление на тренера. Поэтому мы рекомендуем ставку на то, что тотал будет больше 4.5 мяча, за 1.90.