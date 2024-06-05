«Флорида» — «Эдмонтон»: эксперты назвали фаворита финала Кубка Стэнли

В ночь с 8 на 9 июня стартует финальная серия Кубка Стэнли. До решающей стадии добрались «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Букмекеры оценили шансы команд на заветный трофей.

По оценке аналитиков, чуть больше шансов на успех у «Флориды». Поставить на итоговую победу «пантер» можно с коэффициентом 1.65. Это примерно 57% вероятности. На победу «Эдмонтона» предложили котировку 2.24. Это около 43% вероятности.

Спустя год после поражения в финале плей-офф НХЛ от «Вегаса» «Флорида» намерена впервые в истории франшизы поднять над головой заветный трофей. Не меньше мотивации и у «Эдмонтон Ойлерз». Тут речь идёт об амбициях лидеров команды. Талантливые бомбардиры Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид впервые в карьере вышли в финал Кубка Стэнли.

«Флорида» по сравнению с прошлым сезоном заметно эволюционировала. В команде три сильных звена, которые умеют вести игру и создавать опасные моменты. В схеме «Пантерз» мало ярких комбинаций, но их давление на защиту соперника носит системный характер и вынуждает клубы ошибаться.

Не совсем верно считать «Эдмонтон» командой, которая дошла до финала только благодаря бомбардирским талантам Леона Драйзайтля и Коннора Макдэвида. Конечно, на двоих они набрали в этом плей-офф 59 очков по системе «гол+пас», но без не столь явной черновой работы, которую проделали Маттиас Янмарк, Райан Маклауд и Филип Броберг, «Ойлерз» было бы во сто крат тяжелее.