«Флорида» — «Эдмонтон»: прогноз на победителя Кубка Стэнли

Автор «Чемпионата» Николай Павлов сделал прогноз на финальную серию Кубка Стэнли «Флорида» — «Эдмонтон».

Ставка: «Флорида» станет чемпионом за 1.65.

Спустя год после поражения в финале плей-офф НХЛ от «Вегаса» «Флорида» намерена впервые в истории франшизы поднять над головой заветный трофей. Не меньше мотивации и у «Эдмонтон Ойлерз». Тут речь идёт об амбициях лидеров команды. Талантливые бомбардиры Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид впервые в карьере вышли в финал Кубка Стэнли.

В финальной серии на первый план выходят ментальность команды, её уверенность в правильной схеме и тактике, а также опыт больших матчей. «Флорида» получила хороший урок в минувшем сезоне, когда уступила титул «Вегасу», и тренерский штаб сделал правильные выводы.

«Пантерз» сильны как команда, а игра «Эдмонтона» всё-таки зависит от формы Макдэвида. Кроме того, важнейшая роль у Сергея Бобровского. Голкипер «Пантерз» в отличной форме и готов наконец-то взять Кубок Стэнли. Мы предполагаем, что в финальной серии плей-офф будет упорная борьба, победителем из которой выйдет «Флорида».