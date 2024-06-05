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Букмекеры назвали шансы Мирры Андреевой впервые победить Соболенко

Букмекеры назвали шансы Мирры Андреевой впервые победить Соболенко
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5 июня на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже пройдут матчи 1/4 финала в женском одиночном разряде. 38-я ракетка мира из России Мирра Андреева сразится со второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси.

Встреча на корте Филиппа Шатрье начнётся не ранее 16:45 мск. Ранее теннисистки встречались трижды, всякий раз сильнее оказывалась Соболенко.

Букмекеры снова отдают явное предпочтение спортсменке из Беларуси: поставить на победу Арины Соболенко можно с коэффициентом 1.21. Это примерно 79% вероятности.

Победа Мирры Андреевой оценивается в 4.80, что составляет около 21% вероятности.

Ставки на победу Соболенко с форой (-5.5 гейма) принимаются с коэффициентом 2.10, победа Андреевой с форой (+5.5 гейма) идёт за 1.80.

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