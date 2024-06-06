Эксперты оценили шансы сборной Нидерландов в матче с Канадой

6 июня состоится товарищеский матч Нидерланды — Канада. Начало игры запланировано на 21:45 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу сборной Нидерландов можно с коэффициентом 1.43. Это примерно 67% вероятности. Успех канадцев оценён в 7.60 (12%). Ставки на ничью принимаются за 4.90 (21%).

Аналитики считают, что матч Нидерланды — Канада получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.80.

Ставки на победу сборной Нидерландов с форой (-1.5 гола) принимаются за 2.10.