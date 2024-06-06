Узбекистан — Туркменистан: прогноз и коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2026

6 июня в Ташкенте состоится отборочный матч ЧМ-2026 Узбекистан — Туркменистан. Начало встречи запланировано на 17:30 мск.

Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «белых волков» можно с коэффициентом 1.16. Это около 85% вероятности. Успех «изумрудных» оценивается в 20.5 (4%). На ничью дают коэффициент 8.10 (11%).

Букмекеры считают, что игра Узбекистан — Туркменистан получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.00. Если хозяева не забьют, сыграет коэффициент 13.5. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.95.

Заключить пари на победу сборной Узбекистана с разницей в три и более мяча можно за 2.00.