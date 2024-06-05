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Эксперты оценили шансы Мирры Андреевой выиграть «Ролан Гаррос»

Эксперты оценили шансы Мирры Андреевой выиграть «Ролан Гаррос»
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Чудеса бывают, а спорт полон неожиданностей. Талантливая юная теннисистка Мирра Андреева не даст соврать. В 17 лет она прошла в полуфинал французского ТБШ. Россиянка в 1/4 финала «Ролан Гаррос» сенсационно выиграла у второй ракетки мира Арины Соболенко в трёх сетах.

Встреча завершилась со счётом 6:7, 6:4, 6:4 в пользу Мирры. В полуфинале её ждёт встреча с Ясмин Паолини. Если россиянка выйдет в финал, то сыграет либо с Игой Свёнтек, либо с Кори Гауфф.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
06 июня 2024, четверг. 17:30 МСК
Ясмин Паолини
15
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

В полуфинальном матче «Ролан Гаррос» эксперты отдают предпочтение Андреевой. Поставить на её победу можно с коэффициентом 1.63. Шансы Паолини оценили в 2.23.

Букмекеры оценили вероятность победы Мирры на «Ролан Гаррос». Поставить на это событие можно с коэффициентом 6.70. Явной фавориткой аналитики считают Игу Свёнтек. На её успех принимают ставки за 1.35.

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