Сингапур — Южная Корея: прогноз «Чемпионата» на матч отбора ЧМ-2026

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Сингапур — Южная Корея.

Ставка: победа Южной Кореи с форой (-4.5) за 1.88.

Сборная Сингапура не входит даже в топ-150 мирового рейтинга. Несмотря на высокие показатели в экономике и наличие хорошей инфраструктуры, уровень развития футбола в стране очень низкий. За всю историю «львы» ни разу не играли на чемпионатах мира.

В преддверии отбора на предстоящий ЧМ главным тренером Сингапура стал японский специалист Такаюки Нисигая. Сборная сделала небольшой шаг вперёд. В первом квалификационном раунде отбора на ЧМ-2026 она победила Гуам (2:1 и 1:0).

Затем уровень соперников резко вырос, к чему «львы» оказались совершенно не готовы. Они уступили Южной Корее (0:5), Таиланду (1:3) и Китаю (1:4), а также сыграли дома с китайцами вничью — 2:2. Всё, что у Сингапура есть в преддверии грядущего матча — это родные стены. Спасут ли они?

Южная Корея — одна из самых сильных и титулованных сборных Азии. Чаще всего она громит соперников, но изредка случаются провалы. Один из них — поражение в полуфинале Кубка Азии от Иордании (0:2). После него Юрген Клинсман был уволен с поста главного тренера «воинов Тэджу».

В последних двух матчах «азиатские тигры» сыграли вничью с Таиландом (1:1), а затем на выезде разгромили его же со счётом 3:0. В обеих встречах забитыми мячами отметился лидер национальной команды Сон Хын Мин.

Тренерский штаб сборной может этим воспользоваться, хотя пока что в коррекции игры в атаке у него надобности нет. Нападение у Южной Кореи функционирует очень хорошо, в частности благодаря талантам Хван Ин Бёма. Бывший полузащитник «Рубина» обладает отличным видением поля и высокой скоростью принятия решений. Он выделяется на фоне многих других игроков.

К предстоящему матчу, несмотря на то что он пройдёт в Сингапуре, «азиатские тигры» подходят в качестве явных фаворитов. Поставить на их победу с форой (-4.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88.