Ясмин Паолини — Мирра Андреева: когда полуфинал «Ролан Гаррос», ставки и коэффициенты

6 июня в матче 1/2 финала «Ролан Гаррос» сыграют Мирра Андреева и Ясмин Паолини. Начало — не ранее 18:00 мск. Эксперты отдают предпочтение россиянке: коэффициент на её победу — 1.70. Шансы итальянки оценили коэффициентом 2.20.

Аналитики считают, что матч Ясмин Паолини – Мирра Андреева получится упорным: ставки на тотал больше 19.5 гейма принимаются за 1.46, а тотал меньше 19.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.45. Поставить на победу россиянки со счётом 2:0 по сетам можно за 2.60.

Обе теннисистки показали удивительный результат в четвертьфинале французского ТБШ. Они совершили по сенсации. Паолини выиграла у Елены Рыбакиной (6:2, 4:6, 6:4), а 17-летняя россиянка победила вторую ракетку мира Арину Соболенко со счётом 6:7, 6:4, 6:4.

Мирра стала самой юной теннисисткой, которой удалось выйти в полуфинал турнира «Большого шлема» со времён Мартины Хингис в 1997 году. Прогресс талантливой россиянки и её взлёт точно не остановятся. Она только набирает обороты и имеет вполне рабочие шансы выйти в финал «Ролан Гаррос». К тому же она уже побеждала Паолини в апреле на турнире в Мадриде – 7:6, 6:4. На кону стоял выход в четвертьфинал.