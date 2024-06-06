Ясмин Паолини — Мирра Андреева: когда полуфинал «Ролан Гаррос», ставки и коэффициенты

6 июня в матче 1/2 финала «Ролан Гаррос» сыграют Мирра Андреева и Ясмин Паолини. Начало — не ранее 18:00 мск. Эксперты отдают предпочтение россиянке: коэффициент на её победу — 1.70. Шансы итальянки оценили коэффициентом 2.20.
Аналитики считают, что матч Ясмин Паолини – Мирра Андреева получится упорным: ставки на тотал больше 19.5 гейма принимаются за 1.46, а тотал меньше 19.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.45. Поставить на победу россиянки со счётом 2:0 по сетам можно за 2.60.
Обе теннисистки показали удивительный результат в четвертьфинале французского ТБШ. Они совершили по сенсации. Паолини выиграла у Елены Рыбакиной (6:2, 4:6, 6:4), а 17-летняя россиянка победила вторую ракетку мира Арину Соболенко со счётом 6:7, 6:4, 6:4.
|1
|2
|3
|
|
Мирра стала самой юной теннисисткой, которой удалось выйти в полуфинал турнира «Большого шлема» со времён Мартины Хингис в 1997 году. Прогресс талантливой россиянки и её взлёт точно не остановятся. Она только набирает обороты и имеет вполне рабочие шансы выйти в финал «Ролан Гаррос». К тому же она уже побеждала Паолини в апреле на турнире в Мадриде – 7:6, 6:4. На кону стоял выход в четвертьфинал.
- 6 июня 2024
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:48
-
08:00
- 5 июня 2024
-
21:45
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:18
-
13:00
-
12:53
-
12:00
-
11:00
-
10:36
-
10:00
-
09:32
-
08:49
-
08:00
- 4 июня 2024
-
19:00
-
18:00
-
17:42
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:27
-
12:00
-
11:00
-
10:30