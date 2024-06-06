Ясмин Паолини — Мирра Андреева: прогноз «Чемпионата» на полуфинал «Ролан Гаррос»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч 1/2 финала «Ролан Гаррос» Ясмин Паолини – Мирра Андреева.

Ставка: победа Андреевой за 1.70.

Обе теннисистки показали удивительный результат в четвертьфинале французского ТБШ. Они совершили по сенсации. Паолини выиграла у Елены Рыбакиной (6:2, 4:6, 6:4), а 17-летняя россиянка победила вторую ракетку мира Арину Соболенко со счётом 6:7, 6:4, 6:4.

Паолини совершила большой прорыв. Никогда она не доходила так далеко на турнирах «Большого шлема». Этот год она запомнит надолго. Ещё до старта «Ролан Гаррос» Ясмин выиграла турнир в Дубае, победив в финале Анну Калинскую (4:6, 7:5, 7:5). Поэтому никакой недооценки в её адрес быть у Мирры не должно.

Мирра стала самой юной теннисисткой, которой удалось выйти в полуфинал турнира «Большого шлема» со времён Мартины Хингис в 1997 году. Прогресс талантливой россиянки и её взлёт точно не остановятся. Она только набирает обороты и имеет вполне рабочие шансы выйти в финал «Ролан Гаррос».

К тому же она уже побеждала Паолини в апреле на турнире в Мадриде – 7:6, 6:4. На кону стоял выход в четвертьфинал. Мирра с этой задачей справилась, но в следующем раунде проиграла Арине Соболенко. Таким образом, на «Ролан Гаррос» она взяла реванш у белорусской теннисистки и может в очередной раз доказать, что та победа в игре с Ясмин не была случайностью.

Итальянке будет непросто справляться с великолепными укороченными и резанными ударами россиянки. К тому же 17-летняя Мирра гораздо свежее и моложе, что даёт ей весомое физическое преимущество. У Паолини достаточно выносливости, много мотивации и хватает опыта, но всё это не работает в матчах с Андреевой. Предлагаем ставку на победу россиянки с коэффициентом 1.70.