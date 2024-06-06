Нидерланды — Канада: прогноз Павла Погребняка на товарищеский матч

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на товарищеский матч Нидерланды — Канада.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.61.

«Нидерланды попали в очень сложную группу на Евро-2024. Команда будет готовиться как можно интенсивнее, чтобы превзойти своих соперников. Всем известно, что Нидерланды славятся своими защитниками, такими как ван Дейк. Не удивительно, что голландцы почти не пропускают.

Канада примет участие в Копа Америка и сыграет в группе с Аргентиной. Подготовка очень важна. Канада провела всего одну встречу и не с самым сильным соперником, но выиграла со счётом 2:0.

В контрольной игре результат второстепенен, а вот голы могут быть, поэтому возьму ТБ 2.5», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».