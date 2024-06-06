Нидерланды — Канада: прогноз Виктора Гусева на контрольный матч 6 июня

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на товарищеский матч Нидерланды — Канада.

Ставка: ТМ 3 за 1.72.

«Сборная Нидерландов перед финальным турниром Евро выбрала себе в спарринг-партнёры канадцев. Игра состоится 6 июня в Роттердаме. 10 июня голландцы тоже дома сыграют с Исландией. А на чемпионате Европы стартуют матчем с Польшей в Гамбурге 16 июня. В этой же четвёрке — французы и австрийцы.

А отобрались на турнир голландцы со второго места в группе, финишировав вслед за той же Францией, которой проиграли дважды — 0:4 и 1:2. Решающими стали четыре победы над Грецией и Ирландией, причём два последних матча с ними завершились со счётом 1:0. С точки зрения игры в обороне, которую цементирует Вирджил ван Дейк, четыре пропущенных мяча от французов — это редкое исключение из правил.

В марте команда в прошлом замечательного защитника Рональда Кумана провела два товарищеских матча с непростыми соперниками (тоже участниками предстоящего Евро), проиграв в гостях Германии (1:2) и разгромив на своём поле Шотландию (4:0). Немцам голландцы забили уже на четвёртой минуте, но пропустили на 11-й и 85-й. А шотландцев дожали во втором тайме, послав три мяча в их ворота ближе к концу встречи.

Канадцы могут быть агрессивны и результативны, хотя в последнем матче осенью прошлого года на выезде проиграли Японии — 1:4, забив единственный мяч в самом конце. Тех же японцев Канада тоже в гостях победила за год до того (2:1), сразу после, уже на чемпионате мира уступила подряд Бельгии (0:1), Хорватии (1:4) и Марокко (1:2).

Единственная на сегодня встреча двух сборных, летом 1994 года, тоже товарищеская, завершилась победой голландцев на выезде — 3:0. Сегодня, 30 лет спустя, команда Канады намного более опытная, имеет в составе звёзд (например, великолепного Альфонсо Дэвиса из «Баварии»), и может чувствовать себя более уверенно в матчах с европейскими грандами, хотя победить голландцев и даже просто забить им в гостях будет непросто. Вряд ли голов будет много», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».