Нидерланды — Канада: прогноз «Чемпионата» на товарищескую игру

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Нидерланды — Канада.

Ставка: победа Нидерландов и тотал меньше 4.5 мяча за 1.84.

Нидерланды всегда были богаты на футбольные таланты, но к Евро-2024 сборная подходит не в качестве одного из фаворитов. Действительно здорово у неё укомплектована только защита. Имена хорошо известные: Вирджил ван Дейк, Маттейс де Лигт, Натан Аке, Жереми Фримпонг, Дейли Блинд и Дензел Думфрис. Во всём остальном есть проблемы.

Средняя линия ослаблена отсутствием Френки де Йонга. Хорошо, если он успеет восстановиться от травмы хотя бы к началу Евро-2024. Нападение — вообще отдельная история. Достаточно вспомнить, как в матче 2-го тура отбора на чемпионат Европы в Германии с ослабленными красной карточкой гибралтарцами «оранжевые» нанесли 49 ударов, но забили только три мяча.

В квалификации на Евро-2024 нидерландцы дважды без шансов уступили Франции (0:4 и 1:2). И в последней контрольной встрече они проиграли Германии (1:2). У «оранжевых» даже с аутсайдерами и середняками возникают проблемы. Они побеждают за счёт более высокого класса игроков, но чаще всего неуверенно.

На счастье Кумана, у Канады дела обстоят ещё хуже. Она сокрушительно провалилась на чемпионате мира в Катаре и неудачно выступила на Золотом кубке КОНКАКАФ. После разгромного поражения в товарищеской встрече с Японией (1:4) Джон Хердман отправился в отставку. Должность главного тренера занял Джесси Марш.

Дома на классе нидерландцы обязаны обыграть канадцев, но вряд ли победа будет крупной. У «оранжевых» ряд проблем в нападении, низкая результативность. Скорее всего, подопечные Кумана победят со счётом 2:0 или 3:0. К Евро-2024 они подходят далеко не в лучшем виде.