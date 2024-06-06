Нидерланды — Канада: во сколько начало товарищеской игры, ставки и коэффициенты

6 июня состоится товарищеский матч Нидерланды — Канада. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу нидерландцев можно с коэффициентом 1.43. Успех канадцев оценён в 7.20. Ставки на ничью принимаются за 4.80.

Аналитики считают, что матч Нидерланды — Канада получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

В квалификации на Евро-2024 нидерландцы дважды без шансов уступили Франции (0:4 и 1:2). И в последней контрольной встрече они проиграли Германии (1:2). У «оранжевых» даже с аутсайдерами и середняками возникают проблемы. Они побеждают за счёт более высокого класса игроков, но чаще всего неуверенно.

У Канады дела обстоят ещё хуже. Она сокрушительно провалилась на чемпионате мира в Катаре и неудачно выступила на Золотом кубке КОНКАКАФ. После разгромного поражения в товарищеской встрече с Японией (1:4) Джон Хердман отправился в отставку. Должность главного тренера занял Джесси Марш. Он не сумел закрепиться на тренерском мостике «Лейпцига» и не спас от вылета в Чемпионшип «Лидс». Предстоящий матч станет для Марша первым в 2024 году, а также дебютным в качестве главного тренера национальной команды. Как правило, первый блин получается комом.