Узбекистан — Туркменистан: прогноз на отборочный матч ЧМ-2026

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Узбекистан — Туркменистан.

Ставка: победа Узбекистана и тотал больше 3.5 мяча за 2.14.

«Белые волки» в последнее время заметно прибавили в качестве игры, и это незамедлительно сказалось на результатах. Зимой Узбекистан удачно выступил на Кубке Азии, добравшись до 1/4 финала, но уступил Катару — 1:1 (2:3 пен.).

Затем пришёл черёд молодёжной сборной порадовать болельщиков. Команда на Кубке Азии U23 прошла в финал и получила путёвку на Олимпийские игры в Париже. Это историческое событие для Узбекистана, поскольку ни разу команда не участвовала в этом турнире. Заметную роль в успехах Узбекистана сыграл Аббосбек Файзуллаев. Атакующий полузащитник ЦСКА в последнее время стал важной частью схемы сборной. Он отвечает за создание голевых моментов и сам часто выходит на ударную позицию.

Отборочный турнир ЧМ-2026 Узбекистан проводит отлично. Команда набрала 10 очков в четырёх матчах и находится на второй строчке таблицы, уступая Ирану по дополнительным показателям. «Белые волки» уже отобрались в следующий этап. Отметим крепкую оборону сборной, которая пропустила всего три мяча за это время.

Сборная Туркменистана неудачно провела отборочный турнир ЧМ-2026. Команда находится на третьем месте в турнирной таблице, набрав только одно очко в четырёх матчах. «Изумрудные» испытывают проблемы в защите, пропустив 11 мячей. Кроме того, есть затруднения с созданием опасных моментов. Они уже досрочно попрощались с шансами на выход из группы.

Футбол в Узбекистане находится на подъёме. Отличное выступление на Кубке Азии и выход на Олимпийские игры в Париже воодушевили игроков. Набрали форму лидеры Шомуродов, Файзуллаев и Урунов. Ситуация в группе уже понятная, узбекистанцы и иранцы прошли в следующий этап, а Туркменистан и Гонконг попрощались с надеждой. Поэтому рекомендуем ставку на то, что «белые волки» одержат победу в матче, а тотал будет больше 3.5 мяча.