«Бостон» — «Даллас»: прогноз «Чемпионата» на первый матч финала НБА

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на первый матч финала плей-офф НБА «Бостон» — «Даллас».

Ставка: тотал больше 215.5 очка за 1.93.

На пути к финалу «Бостон» доминировал в лиге. В регулярном чемпионате он был великолепен: занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции, выиграв 64 матча из 82. В плей-офф они прошли «Майами Хит» (4-1), затем «Кливленд Кавальерс» (4-1), а в финале Восточной конференции – «Индиану Пэйсерс» со счётом 4-0.

Джейсон Тейтум и Джейлен Браун — краеугольные камни этой команды, и от их выступлений будет зависеть результативность позиционного нападения «Бостона». Тейтум набирает в среднем в этом плей-офф 26 очков, совершает 10,4 подбора и 5,9 передачи за игру, а Браун — 25 очков, шесть подборов и 2,6 передачи.

Баскетболисты «Даллас Маверикс» достигли пика своей формы в плей-офф. В регулярном чемпионате они заняли пятое место в турнирной таблице Западной конференции, выиграв 50 матчей из 82. На пути к финалу они обыграли «Лос-Анджелес Клипперс» (4-2), «Оклахома-Сити Тандер» (4-2), а затем в финале Западной конференции победили «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 4-1.

Лука Дончич и Кайри Ирвинг превзошли все ожидания благодаря своей сыгранности и прекрасно работают как тандем. В 17 матчах плей-офф Дончич набирал в среднем 28,8 очка, делал 9,6 подбора и 8,8 передачи за игру.

У «Маверикс» огромный потенциал в нападении. Кайри Ирвинг и Лука Дончич, скорее всего, будут контролировать темп игры и при первой возможности бросать из-за дуги. Джейсон Тейтум и Джейлен Браун вдвоём способны набрать не менее 60 очков. Кроме того, команды отлично справляются с трёхочковыми бросками.

Поскольку в последних четырёх очных матчах команды набирали не меньше 219 очков, мы предполагаем, что такой же результат ожидается и в этот раз. Рекомендуем ставку на тотал будет больше 215.5 очка за 1.93.