«Бостон» — «Даллас»: когда первый матч финала НБА, кто фаворит, прогнозы и ставки

7 июня состоится первый матч финала плей-офф НБА «Бостон» — «Даллас». Начало – в 3:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Селтикс» можно за 1.38, а шансы «Маверикс» оценили коэффициентом 3.15.

Аналитики считают, что встреча «Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс» получится результативной: тотал больше 214.5 очка идёт за 1.89, а тотал меньше 214.5 очка — за 1.93. Ставки на то, что в матче будет овертайм, можно сделать за 16.5.

На пути к финалу «Бостон» доминировал в лиге. В регулярном чемпионате он был великолепен: занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции, выиграв 64 матча из 82. В плей-офф они прошли «Майами Хит» (4-1), затем «Кливленд Кавальерс» (4-1), а в финале Восточной конференции – «Индиану Пэйсерс» со счётом 4-0.

Баскетболисты «Даллас Маверикс» достигли пика своей формы в плей-офф. В регулярном чемпионате они заняли пятое место в турнирной таблице Западной конференции, выиграв 50 матчей из 82. На пути к финалу они обыграли «Лос-Анджелес Клипперс» (4-2), «Оклахома-Сити Тандер» (4-2), а затем в финале Западной конференции победили «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 4-1.