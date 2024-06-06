Ясмин Паолини — Мирра Андреева: букмекеры назвали фаворита полуфинала «Ролан Гаррос»

Сегодня, 6 июня, 15-я ракетка мира Ясмин Паолини сыграет с 38-й ракеткой мира Миррой Андреевой в полуфинальном матче «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде. Встреча начнётся примерно в 18:00 мск.

Эксперты отдают небольшое предпочтение россиянке: коэффициент на победу Мирры Андреевой — 1.80. Это примерно 55% вероятности.

Шансы итальянской спортсменки на победу оценили коэффициентом 2.20. Это около 45% вероятности.

Ставки на тотал больше 19.5 гейма принимаются за 1.46, а тотал меньше 19.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.45. Поставить на победу россиянки со счётом 2:0 по сетам можно за 2.60.

Победительница встречи сыграет в финале «Ролан Гаррос» с сильнейшей в матче Иги Свёнтек (Польша) и Кори Гауфф (США).