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Ясмин Паолини — Мирра Андреева: прогноз и коэффициенты букмекеров

Ясмин Паолини — Мирра Андреева: прогноз и коэффициенты букмекеров
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Сегодня, 6 июня, 15-я ракетка мира Ясмин Паолини из Италии встретится с 38-й ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой в полуфинальном матче «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде. Встреча начнётся примерно в 18:00 мск.

Эксперты отдают небольшое предпочтение россиянке: коэффициент на победу Мирры Андреевой — 1.80. Это примерно 55% вероятности.

Шансы Ясмин Паолини на победу оценили коэффициентом 2.20, что составляет примерно 45% вероятности.

Букмекеры не сомневаются, что встреча окажется упорной: заключить пари на тотал больше 20.5 гейма предлагается за 1.70, а тотал меньше 20.5 гейма идёт за 2.17.

Сделать ставку на победу Мирры Андреевой с форой (-1.5 гейма) предлагается с коэффициентом 1.97. Победа Паолини с форой (+1.5 гейма) идёт за 1.90.

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