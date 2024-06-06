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Букмекеры оценили шансы сборной России в матче с Беларусью

Букмекеры оценили шансы сборной России в матче с Беларусью
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7 июня на стадионе «Динамо» в Минске состоится товарищеский матч Беларусь — Россия. Начало игры запланировано на 20:00 мск.

Букмекеры считают фаворитами гостей: поставить на победу сборной России можно с коэффициентом 1.57. Это примерно 64% вероятности. Успех команды Беларуси оценён в 6.90 (14%. Ставки на ничью принимаются за 4.40 (22%).

Аналитики не уверены, что матч Беларусь — Россия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.89, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Заключить пари на победу сборной России с форой (-1.5 мяча) предлагают за 2.43.

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