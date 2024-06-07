Букмекеры оценили шансы сборной России победить Беларусь в Минске

7 июня на стадионе «Динамо» в Минске пройдёт товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение подопечным Валерия Карпина: поставить на победу сборной России можно с коэффициентом 1.57, что составляет примерно 64% вероятности. Успех команды Беларуси оценён в 6.90 (14%). Ставки на ничью принимаются за 4.40 (22%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.78. Гол в исполнении сборной России доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.12.

Ставки на победу сборной России по итогам первого тайма и всей встречи принимаются за 2.30.