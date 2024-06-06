Эксперты оценили шансы сборной Казахстана в первом матче под руководством Черчесова

7 июня на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване состоится товарищеский матч Армения — Казахстан. Начало игры запланировано на 19:00 мск.

Это будет первая игра для сборной Казахстана под руководством российского тренера Станислава Черчесова.

Букмекеры считают фаворитами хозяев: поставить на победу сборной Армении можно с коэффициентом 2.17. Это примерно 45% вероятности. Успех казахстанцев оценён в 3.60 (27%). Ставки на ничью принимаются за 3.50 (28%).

Аналитики считают, что матч Армения — Казахстан не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.13, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.