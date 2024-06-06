«Бостон» — «Даллас»: букмекеры назвали фаворита финала НБА

7 июня стартует финальная серия плей-офф НБА «Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс».

Серия стартует на площадке «Бостона». Начало первого матча — в 3:30 мск.

Явным фаворитом серии до четырёх побед считается «Бостон Селтикс». Заключить пари на успех лучшего клуба Восточной конференции предлагается с коэффициентом 1.48. Это примерно 65% вероятности.

Сделать ставку на «Даллас Маверикс», который стал сильнейшим в Западной конференции, предлагают за 2.80 (35%).

Явными фаворитами первого матча также считаются баскетболисты «Бостона». Поставить на победу «Селтикс» можно за 1.39, а шансы «Маверикс» оценили коэффициентом 3.30. Если для выявления победителя первой встречи потребуется овертайм, зайдёт коэффициент 13.0.