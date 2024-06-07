Англия — Исландия: прогноз и коэффициенты букмекеров на матч

7 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится товарищеский матч Англия — Исландия. Начало игры — в 21:45 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу англичан можно с коэффициентом 1.12. Это примерно 87% вероятности. Успех исландцев оценён в 23.0 (4%). Ставки на ничью принимаются за 10.50 (9%).

Аналитики уверены, что матч Англия — Исландия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.90. В случае если забьют гости, сыграет коэффициент 2.07. Если футболисты сборной Исландии не забьют — коэффициент 1.71. Поставить на «обе команды забьют» в букмекерских конторах можно за 2.18.

Ставки на победу сборной Англии с форой (-2.5) принимаются за 1.97.