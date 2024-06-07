Эксперты оценили шансы сборной Германии выиграть у Греции

7 июня в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк» состоится товарищеский матч Германия — Греция. Начало игры запланировано на 21:45 мск.

Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу немцев можно с коэффициентом 1.32. Это примерно 74% вероятности. Успех греков оценивается в 9.90 (10%). На ничью дают коэффициент 5.70 (16%).

Букмекеры считают, что игра Германия — Греция получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.35.

Если забьют футболисты сборной Германии, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.92.

Заключить пари на победу сборной Германии с форой (-1.5 мяча) можно за 1.90.