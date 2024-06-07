Армения — Казахстан: прогноз букмекеров на первый матч Черчесова

7 июня на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване пройдёт товарищеский матч между сборными Армении и Казахстана. Начало встречи намечено на 19:00 мск.

Россиянин Станислав Черчесов проведёт первый матч в качестве главного тренера сборной Казахстана.

Эксперты отдают предпочтение хозяевам поля: заключить пари на победу сборной Армении можно с коэффициентом 2.26. Это примерно 42% вероятности. Успех сборной Казахстана доступен за 3.30 (30%). Ставки на ничью принимаются за 3.50 (28%).

Букмекеры не ждут от команд высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.13, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют футболисты сборной Армении, сыграет коэффициент 1.24. Гол Казахстана идёт с коэффициентом 1.48. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.